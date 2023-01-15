Байден созвонился с западными союзниками
Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с основными европейскими союзниками, чтобы обсудить помощь Украине, сообщает Белый дом.
По словам пресс-секретаря администрации президента США, Байден говорил о "тесной координации в отношении поддержки Украины".
В переговорах принимали участие премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава правительства Италии Джорджия Мелони.
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