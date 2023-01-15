Генштаб Украины заявил о тяжелых боях в Угледаре
В городе Угледар Донецкой области Украины идут бои, россияне пытаются штурмовать город, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.
"В Угледаре тоже сейчас продолжается оборона. Российские оккупанты пытаются штурмовать город. Очевидно, что там сейчас тяжелые бои", - сказал он.
Ковалев заявил, что ситуация в городе контролируемая, ВСУ сдерживают российское наступление.
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