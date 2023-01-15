Израиль отказал США: не передаст Украине системы ПВО

США обратились к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, снятые с вооружения и отправленные на склады, сообщает Axios со ссылкой на представителей американских и израильских властей.

"Высокопоставленные официальные лица Израиля и США заявили, что две недели назад Пентагон связался с израильским Минобороны и запросил системы Hawk, которые находятся на хранении, для передачи их Украине", - отмечает издание.

В израильском Минобороны ответили на запрос США отказом, напомнив, что Израиль по-прежнему не поставляет вооружения Украине, и что системы MIM-23 Hawk не в рабочем состоянии из-за долгого хранения без надлежащего обслуживания. При этом представители израильских властей уточнили для Axios, что если пусковые установки MIM-23 Hawk могут быть непригодны к работе, то сотни ракет к ним еще можно привести в порядок и использовать.

Израиль приобрел у США MIM-23 Hawk в 1960-х годах для защиты от ВВС Египта и Сирии. Впоследствии Израиль сделал ставку на более современные системы вооружения вроде зенитных ракетных комплексов Patriot, систем ПРО Iron Dome и Arrow. Около десятилетия назад Израиль снял MIM-23 Hawk с боевого дежурства. Однако, как заявил представитель израильских властей Axios, на складах остаются 10 батарей этой системы ПВО и сотни ракет к ним.