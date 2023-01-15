В Баку предстанет перед судом иранский агент
Завершено предварительное расследование уголовного дела против капитана судна Каспийского морского нефтяного флота Захира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.
Как стало известно haqqın.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело находится в производстве судьи Сиявуша Гаджиева.
Отметим, что Захир Аскеров был арестован Службой государственной безопасности в ноябре прошлого года.
Согласно обвинению, Аскеров во время получения религиозного образования в городе Кум вступил в тайное сотрудничество с представителями иранских спецслужб. Аскеров собрал информацию об иностранных компаниях и представительствах иностранных государств в Азербайджане, о месте и времени проведения учений ВМФ на Каспии, о грузах, доставленных на нефтяные платформы, передав указанную информацию по мобильному телефону, а также непосредственно во время встреч со своими кураторами в Иране. Аскеров привлечен к ответственности по статье 274 (государственная измена) УК Азербайджана.