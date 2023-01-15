Россию лишили права проведения Суперкубка УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил Казань права на проведение матча за Суперкубок в 2023 году. Игра между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет в Афинах, сообщается на сайте ассоциации.

Игра состоится 16 августа. Право на проведение этой встречи Казань получила весной 2020 года. Ранее матч за Суперкубок УЕФА ни разу не проводился в России.

После вторжения РФ в Украину УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и клубы из РФ от международных соревнований. Кроме того, исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России — до выступления в Лиге наций.