Турецкая компания подарила ВСУ два Bayraktar TB2
Турецкая военная компания Baykar подарила украинским военным два беспилотника Bayraktar TB2.
"Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины - компании Baykar - еще 2 беспилотника Bayraktar TB2. Компания Baykar передала их бесплатно для помощи Вооруженным силам Украины и народу Украины... Мы бесконечно благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и устойчивую поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена", - сказали в Главном управдении разведки Украины.