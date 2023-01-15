«Медвежатники» Самедов и Мурадов получили по 5 лет тюрьмы

Как сообщает haqqın.az, инициатором преступления стал Самедов. Ограбить он решил дом в Ясамальском районе, в котором ранее проводил ремонтные работы. Еще тогда он заметил в доме сейф. Разработав план ограбления, Самедов нашел сообщника - Таджира Мурадова.

Завершился судебный процесс над 44-летним жителем Баку Бабеком Самедовым и 31-летним жителем Агдамского района Таджиром Мурадовым, обвиняемыми в краже в крупном размере.

Мужчины некоторое время наблюдали за домом со стороны. 30 июня прошлого года они проникли в дом. Найдя сейф, грабители разрезали его и обнаружили 4 тысячи долларов, а также золото и драгоценности на 439 тысяч манатов.

В суде Самедов и Мурадов заявили, что на преступление они пошли из-за финансовых затруднений - у обоих была задолженность перед банками.

Потерпевший Э.Надиров заявил, что о краже узнал, лишь вернувшись с дачи, где летом проживал вместе с родителями. Мужчина отметил, что причиненный ущерб ему возмещен и претензий к подсудимым у него нет.

Таджира Мурадова и Бабека Самедова приговорили к 5 годам лишения свободы.