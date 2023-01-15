Байден: Военная помощь Украине не угрожает территории России

Передача США военной помощи Украине не несет угрозы для территории России, заявил американский президент Джо Байден.

"Это не несет в себе угрозы непосредственно для самой России", - сказал он, выступая в Белом доме, его слова приводят российские СМИ.

По словам Байдена, лидеры стран Запада хотят, чтобы боевые действия в Украине завершились: "Мы все хотим завершения боев, однако это должно произойти на справедливых для Киева условиях".