Когда отопительные приборы не соответствуют стандартам и объему дома, у абонентов возникают определенные проблемы с отоплением. В связи с этим при строительстве частных домов или покупке отопительных приборов необходимо учитывать важные моменты.

В опубликованном ПО «Азеригаз» видеоролике, в частности, говорится, что рекомендуется обязательно обращаться к специалистам при покупке и установке обогревателей.

В то же время правила доказывают, что в частных домах при неправильно выбранном расположении отопительных приборов трудно добиться одинакового уровня обогрева помещений.

Подробнее в видео.