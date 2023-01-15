И Норвегия отправит Украине танки

Танки Украине отправит в том числе Норвегия. Это будут немецкие Leopard 2, сообщил норвежскому изданию NRK министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

Он не уточнил, о каком количестве танков идет речь.

Накануне издание Dagens Næringsliv сообщило, что Норвегия рассматривает возможность передать Киеву восемь из 36 танков Leopard 2, которые у нее имеются.

О передаче танков ВСУ официально объявили лидеры Германии и США. О намерении поставить украинской армии танки заявляли также Великобритания и Польша.