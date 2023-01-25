Заявление МИД Азербайджана

Тот факт, что представленные Азербайджаном Евросоюзу и другим международным организациям, а также парламентам неопровержимые доказательства (неполный вывод вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, продолжение незаконной деятельности на территории Азербайджана, злоупотребление Лачинской дорогой и проведение ротации военнослужащих, сохранение минной угрозы в Азербайджане, незаконная эксплуатация природных ресурсов, создание условий для незаконного проезда граждан третьих стран на территорию Азербайджана и др.) грубого нарушения обязательств, взятых Арменией после войны 2020 года, не получают должного внимания и осуждения, придает смелости армянской стороне. Становится ясно, что последнее выступление министра иностранных дел Армении было инспирировано неправильными, разжигающими реваншизм заявлениями некоторых международных кругов по ситуации вокруг Лачинской дороги».

В опубликованном по этому поводу комментарии азербайджанского внешнеполитического ведомства говорится, что «предложение министра иностранных дел Армении разрешить ситуацию вокруг Лачинской дороги военным путем представляет собой серьезную угрозу. Призывы армянских лидеров к войне не новы. Еще в 2019 году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что « Карабах - это Армения», а экс-министр обороны Тоноян заявил о «новой войне за новые земли». Предложение министра иностранных дел Мирзояна о военном решении свидетельствует, что Армения не извлекла уроков из истории и не осознает последствий 30-летней оккупации азербайджанских территорий. Необходимо предотвратить эту авантюру армянской стороны.

В комментарии МИД указывается, что «абсурден тот факт , что Армения, осуществившая... военную агрессию... против... Азербайджана вопреки нормам и принципам международного права, разрушившая оккупированные ею города и сотни сел, проведшая этническую чистку против азербайджанцев, изгнавшая с родных земель сотни тысяч человек, не выполнившая 4 резолюции Совета Безопасности ООН, ссылается на нормы международного права, обращается к международным организациям и призывает к вмешательству после того, как территории Азербайджана были освобождены от оккупации».

«Хорошо известно, что заявления министра иностранных дел Мирзояна о том, что Армения добросовестно участвовала в переговорах по трем направлениям, инициированным Азербайджаном (открытие всех транспортных коммуникаций, делимитация границ, подписание мирного соглашения), не отражает истины. После того как были выдвинуты предложения по мирной повестке дня, армянская сторона месяцами не реагировала на наши обращения, не предпринимала практических шагов для продвижения процесса, под разными предлогами постоянно тормозила процесс», - говорится в комментарии МИД.

Ведомство в своем заявлении еще раз напоминает, что, согласно пункту 9 Трехстороннего заявления, Армения обязана «установить транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой в целях организации беспрепятственного передвижения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Армения согласилась обеспечить беспрепятственное передвижение по своей территории и должна выполнить это обязательство. Вызывает удивление, что армянская сторона, которая до сих пор держит под оккупацией 8 сел и десятки кв. км территорий Азербайджана, заявляет, что Азербайджан не привержен процессу делимитации».

В документе указывается также на недопустимость того, чтобы «страна, построившая свою национальную политику на ненависти к азербайджанцам и туркам и продемонстрировавшая это во всех своих действиях, уничтожившая и депортировавшая все этнические народы, проживающие на ее территории, обвиняла Азербайджан в ненависти к армянам».

«Что касается безосновательных утверждений о том, что целью Азербайджана является якобы «этническая чистка» и «депортация» армянских жителей, то армянская сторона, осуществившая этнические чистки и массовые убийства сотен тысяч азербайджанцев, не имеет морального права говорить об обеспечении прав человека. Отметим, что мирные акции протеста с требованием предотвращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана, вывоза этих ресурсов из Азербайджана в Армению и злоупотребления Лачинской дорогой, которая является суверенной территорией Азербайджана, предназначенной только для гуманитарных целей, являются легитимным правом народа Азербайджана. Незаконная деятельность на территориях Азербайджана, где проживают армянские жители, представляет угрозу национальной безопасности Азербайджана, и такой деятельности необходимо положить конец.

Азербайджан и впредь будет принимать все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и безопасности», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.