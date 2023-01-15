Вашингтон прогнозирует наступление России в Украине

В Вашингтоне прогнозируют усиление наступательных операций российских войск в Украине в ближайшие недели. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель Белого дома во время брифинга в среду, 25 января.



«Мы ожидаем, что Путин и российские военные предпримут попытку начать наступление, как только улучшится погода», — сказал американский чиновник.

Ранее в среду стало известно, что западные страны передадут Киеву в ближайшее время сотни единиц бронетехники, в том числе танки. США в координации с союзниками и партнерами намерены оказывать помощь Украине в долгосрочной перспективе. «Это не борьба против России, это борьба за свободу», - сказал президент США. По словам хозяина Белого дома, США стремятся добиться урегулирования военного конфликта в Украине на справедливых и прочных условиях.