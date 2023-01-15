Россия атакует Украину: воздушная тревога, взрывы...

Поздно вечером в среду во многих областях Украины объявлена воздушная тревога.

В соцсетях появляются сообщения о звуках взрывов в Запорожской и Днепропетровской областях. Подтверждения информации пока нет.

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов предупреждает о ракетной опасности. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу. ПВО работает по воздушным целям в нескольких регионах, сообщил он.

Утром 25 января, в Генштабе ВС Украины предупредили о высокой угрозе авиационных и ракетных ударов РФ на всей территории страны.