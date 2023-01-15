Бывший госсекретарь США хотел выломать дверь во дворце Эрдогана

Бывший госсекретарь рассказал, что в октябре 2019 года он вместе с вице-президентом Майклом Пенсом посетил Анкару, чтобы убедить Турцию остановить боевые действия на севере Сирии и принять решение о прекращении огня.

Майк Помпео, занимавший должность госсекретаря США в администрации Дональда Трампа, во время своего визита в Турцию пытался выломать дверь комнаты во дворце президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом Помпео написал в своей недавно вышедшей книге «Никогда не уступай ни дюйма: борьба за Америку, которую я люблю».

«Когда он прибыл во дворец Эрдогана, тот сказал, что хочет на несколько минут переговорить с вице-президентом наедине. Они вошли в комнату. Через полчаса я сказал, что хочу видеть вице-президента. Но мне ничего не ответили. Прошло еще 20 минут, и я принял решение. Самовольно прошел по коридору и попытался открыть дверь комнаты, где находились Эрдоган и вице-президент. Дверь была закрыта. Позже я сказал своему турецкому коллеге, что выломаю дверь», — пишет бывший госсекретарь.

Помпео отмечает, что опасался агрессии со стороны охраны президента Турции в ответ на свою выходку, но ему так никто и не помешал. Выломать дверь госсекретарь так и не смог, ее открыла служба безопасности президента Турции. В результате Помпео вошел внутрь и принял участие в переговорах между Эрдоганом и Пенсом.

Бывший госсекретарь также написал в своих мемуарах, что, когда делегация США во время встречи сообщила турецкой стороне о намерении Вашингтона продолжить поддержку курдской организации «Сирийские демократические силы», глава турецкой разведки Хакан Фидан и пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын пришли в ярость и покинули комнату. «Я никогда не видел, чтобы в комнате так быстро вспыхивал гнев», — вспоминает Помпео.