Медведева снова понесло
У Киева скоро не останется выхода к морю, так что украинским властям не стоит просить о поставках подводных лодок, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киеву помимо танков необходимы также истребители, военные корабли и подводные лодки.
«Самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — написал в своем телеграм-канале Медведев.
В другой своей публикации, на этот раз в своем англоязычном Twitter, Медведев сравнил экс-президента Польши Леха Валенсу с «проплаченным провокатором» секретных служб из-за высказываний о необходимости для Германии «навести порядок» с Россией.
«Лех Валенса, экс-президент Польши Лех Валенса жжет. Говорит, что пришло время для поляков прикончить Россию и Китай руками Германии. [В нем] просвечиваются навыки наемного провокатора секретной службой социалистической Польши», — считает Медведев.
Валенса заявил, что Берлину «нужно показать», что с Москвой «всегда были проблемы», а сейчас «есть шанс навести порядок с Россией». Кроме того, считает Валенса, то же самое нужно сделать и с Китаем, чтобы будущие поколения жили в мире.