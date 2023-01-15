Медведева снова понесло

У Киева скоро не останется выхода к морю, так что украинским властям не стоит просить о поставках подводных лодок, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Киеву помимо танков необходимы также истребители, военные корабли и подводные лодки.

«Самолеты хоть как-то понятно. Правда, нормальных взлетных полос практически не осталось, а украинское небо нами закрыто. А вот субмарины — это совсем сильно. Особенно с учетом того, что скоро у киевского режима вообще не останется моря», — написал в своем телеграм-канале Медведев.