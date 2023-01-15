Эльмир Алиев, отдел спорта 00:54

В Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА. Среди прочих решений были утверждены новые форматы турниров УЕФА для мужских сборных, которые начнут действовать с сентября 2024 года. Изменения, бесспорно, коснутся и сборной Азербайджана.

После масштабных консультаций с национальными ассоциациями УЕФА принял решение внести некоторые изменения в нынешние форматы Лиги наций и отборочного турнира на чемпионаты мира и Европы. В формат Лиги наций добавится новый раунд плей-офф, матчи которого будут играться в марте. Победители и обладатели вторых мест в группах Лиги А проведут друг с другом по матчу дома и на выезде в рамках 1/4 финала, после чего четыре сильнейшие сборные выйдут в финальную стадию, которая состоится в июне. Обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С также сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах за повышение в классе. При этом, как и раньше, победители групп в Лигах B и С напрямую поднимутся дивизионом выше, а четвертые команды в Лигах A и B без стыковых игр отправятся на один дивизион ниже.

Что это изменение может дать сборной Азербайджана? В минувшем розыгрыше Лиги наций наша команда заняла в своей группе Лиги С 2-е место. Если бы изменения УЕФА вступили в силу до прошедшего цикла, то в марте сборную Азербайджана ждали бы стыковые матчи за право попасть в Лигу B. В этих играх соперником команды Джанни Де Бьязи была бы одна из третьих сборных Лиги B – Ирландия, Албания, Черногория и Словения. Таким образом, у всех сборных в первых трех лигах, в том числе и у Азербайджана, будет больше шансов на повышение в классе. Но и удержаться в Лиге А и Лиге B будет сложнее, так как 3-е место уже не будет гарантировать сохранения прописки в данных лигах. Что касается отборочных турниров, то тут больше не будет групп из шести команд. УЕФА принял решение сделать квалификацию более компактной. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре и пять сборных. Они будут по-прежнему играть в группах каждая с каждой дома и на выезде. Команды из групп с пятью сборными преимущественно начнут отбор в марте. В июне возьмут старт сборные, которые были заняты в четвертьфиналах Лиги наций или в стыковых матчах за повышение в классе. Победители групп европейской квалификации получат прямые путевки на Евро или чемпионат мира, а обладатели вторых мест либо получат прямые путевки, либо примут участие в стыковых матчах (вместе с участниками стыков за путевки на Евро из Лиги наций). Формат финальной стадии Евро останется прежним. В решающей части по-прежнему будут играть 24 сборные. Сокращение количества команд в группах, на первый взгляд, не самое лучшее решение для сборной Азербайджана. В группе с шестью сборными нам обязательно попадался какой-нибудь явный аутсайдер, которого мы могли дважды обыграть (правда, и это не всегда удавалось) и набрать 6 очков. С 2024 года явного слабака в группе у нас не будет. Но не все так плохо. 12 групп – это означает, что в первых четырех корзинах при жеребьевке будет по 12 сборных, то есть в каждой корзине соберется достаточно разношерстная компания. И тут очень многое будет зависеть от жеребьевки.