УЕФА изменил формат Лиги наций и отборочных турниров Новый расклад для сборной Азербайджана
В Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА. Среди прочих решений были утверждены новые форматы турниров УЕФА для мужских сборных, которые начнут действовать с сентября 2024 года. Изменения, бесспорно, коснутся и сборной Азербайджана.
После масштабных консультаций с национальными ассоциациями УЕФА принял решение внести некоторые изменения в нынешние форматы Лиги наций и отборочного турнира на чемпионаты мира и Европы.
В формат Лиги наций добавится новый раунд плей-офф, матчи которого будут играться в марте. Победители и обладатели вторых мест в группах Лиги А проведут друг с другом по матчу дома и на выезде в рамках 1/4 финала, после чего четыре сильнейшие сборные выйдут в финальную стадию, которая состоится в июне.
Обладатели третьих мест в группах Лиги А и вторых мест в группах Лиги В, а также третьих мест в группах Лиги В и вторых мест в группах Лиги С также сыграют друг с другом дома и на выезде в стыковых матчах за повышение в классе.
При этом, как и раньше, победители групп в Лигах B и С напрямую поднимутся дивизионом выше, а четвертые команды в Лигах A и B без стыковых игр отправятся на один дивизион ниже.
Что это изменение может дать сборной Азербайджана? В минувшем розыгрыше Лиги наций наша команда заняла в своей группе Лиги С 2-е место. Если бы изменения УЕФА вступили в силу до прошедшего цикла, то в марте сборную Азербайджана ждали бы стыковые матчи за право попасть в Лигу B. В этих играх соперником команды Джанни Де Бьязи была бы одна из третьих сборных Лиги B – Ирландия, Албания, Черногория и Словения.
Таким образом, у всех сборных в первых трех лигах, в том числе и у Азербайджана, будет больше шансов на повышение в классе. Но и удержаться в Лиге А и Лиге B будет сложнее, так как 3-е место уже не будет гарантировать сохранения прописки в данных лигах.
Что касается отборочных турниров, то тут больше не будет групп из шести команд. УЕФА принял решение сделать квалификацию более компактной. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре и пять сборных. Они будут по-прежнему играть в группах каждая с каждой дома и на выезде.
Команды из групп с пятью сборными преимущественно начнут отбор в марте. В июне возьмут старт сборные, которые были заняты в четвертьфиналах Лиги наций или в стыковых матчах за повышение в классе.
Победители групп европейской квалификации получат прямые путевки на Евро или чемпионат мира, а обладатели вторых мест либо получат прямые путевки, либо примут участие в стыковых матчах (вместе с участниками стыков за путевки на Евро из Лиги наций).
Формат финальной стадии Евро останется прежним. В решающей части по-прежнему будут играть 24 сборные.
Сокращение количества команд в группах, на первый взгляд, не самое лучшее решение для сборной Азербайджана. В группе с шестью сборными нам обязательно попадался какой-нибудь явный аутсайдер, которого мы могли дважды обыграть (правда, и это не всегда удавалось) и набрать 6 очков. С 2024 года явного слабака в группе у нас не будет.
Но не все так плохо. 12 групп – это означает, что в первых четырех корзинах при жеребьевке будет по 12 сборных, то есть в каждой корзине соберется достаточно разношерстная компания. И тут очень многое будет зависеть от жеребьевки.
Если бы жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2024 проводилась согласно новому формату, то корзины выглядели бы так:
Корзина 1: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша, Франция, Австрия.
Корзина 2: Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия, Словения.
Корзина 3: Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения, Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан.
Корзина 4: Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия.
Корзина 5: Молдова, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.
Как видим, сборная Азербайджана оказалась бы в 3-й корзине. При удачном жребии и, конечно же, при собственной относительно дееспособной игре наша команда могла бы побороться за 2-е место.
Комментируя обновленный формат турниров, президент УЕФА Александер Чеферин сказал: «Лига наций УЕФА стала настоящей историей успеха. На смену товарищеским матчам пришли турнирные. А теперь, с введением нового раунда плей-офф, у команд будет еще больше возможностей для прогресса при сохранении того же количества матчей в международном календаре.
Проблема предсказуемости европейских квалификаций также была рассмотрена и решена с помощью нового формата, который предоставит всем командам равные шансы пройти отбор на крупные турниры.
Новый формат обещает привнести больше азарта в турниры национальных сборных, которые продолжают расти и набирать силу».