Белый дом: Abrams будут угрожать российским военным в Украине

США не пренебрегают предупреждениями Москвы о недопустимости пересечения «красных линий». Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Комментируя передачу Киеву американских танков Abrams, Кирби отметил, что эта бронетехника должна помочь Украине эффективно бороться на открытом пространстве.

«Угрожают ли они русским солдатам? Это так. Но русским солдатам в Украине, не в России», — сказал американский чиновник, добавив, что Вашингтон «не воспринимает позицию Москвы пренебрежительно» в этом вопросе.