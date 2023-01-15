Россияне попали по турецким суднам в Херсоне

В порту Херсона россияне прошлой ночью попали в судно Tuzla под флагом Турции. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV, добавляя, что на борту людей не было.

Представитель турецкой компании Çakıroğlu Shipping, управляющей судном Ferahnaz, Хусейн Чеби сообщил агентству DHA заявил, что турецкие сухогрузы Ferahnaz и Tuzla были повреждены шрапнелью из-за подрыва снаряда в херсонском порту. По словам представителя компании, накануне порт подвергся ракетной атаке — он не уточнил, с чьей стороны.

Кроме того, Чеби заявил, что Ferahnaz не может покинуть порт с февраля 2022 года из-за боевых действий. Сейчас на сухогрузе остается только один член экипажа. Представитель компании добавил, что информации о жертвах или пострадавших на обоих судах нет.