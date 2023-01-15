Экс-президент назвал запоздалыми поставки Украине немецких танков

По мнению Порошенко, настоящим переломным моментом в войне стало бы приобретение Украиной западных самолётов-истребителей. Тем не менее он высоко оценил готовность Берлина снабжать Киев бронетехникой.

Решение Германии предоставить Украине танки «Леопард 2» улучшило военно-политическую ситуацию. Однако это запоздалый шаг, он дал России время укрепить свою армию. Об этом в интервью Euronews сказал экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Думаю, это улучшило ситуацию, определённо. Безусловно, это зависит от количества танков, потому что если это будет танковая рота или несколько танковых бригад, то это разные вещи. Но приведёт ли это к кардинальному повороту событий? Уже нет. Если бы такие поставки произошли полгода назад, когда Россия была слабее, то да. Танки, боевые машины пехоты, средства противовоздушной обороны - вместе изменили бы тогда правила игры. Но с тех пор Россия провела мобилизацию. Теперь Россия перебросила на линию фронта значительное количество войск и танков», - говорит экс-президент.

Порошенко запросил для Украины у Запада боевую авиацию: «Что сейчас изменило бы правила игры? Реактивный истребитель. Не теряя времени, нужно срочно запустить программу обучения украинских летчиков и готовить поставки в Украину реактивных истребителей. Кстати, это не наступательное оружие...»

На вопрос, означают ли его слова, что в ближайшем будущем нет места для переговоров с Путиным, Порошенко ответил так: «...Нам просто нужно, чтобы напротив Путина сидел очень профессиональный, очень хороший переговорщик, очень хороший дипломат... Имя этого дипломата - Вооруженные силы Украины...».