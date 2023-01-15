России предложили не паниковать из-за наблюдателей Евросюза в Армении

России, несмотря на враждебные отношения с Западом, стоит проявить «разумную сдержанность» и не паниковать по поводу наблюдателей Евросоюза в Армении, предложил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, его цитируют российские СМИ.

По словам Затулина, он понимает, почему в России сегодня размышляют над тем, не приведет ли деятельность наблюдательной миссии ЕС в Армении к ухудшению обстановки.

«Мы находимся во враждебных, в конфронтационных отношениях с ЕС в связи с событиями в Украине. Но я бы все-таки здесь, проявляя определенную разумную сдержанность, не торопился заранее впадать в панику по этому поводу», — считает он.

По мнению Затулина, деятельность наблюдателей довольно ограничена, а их появление связано с желанием Армении найти союзников в противостоянии с Азербайджаном.