Американские ракеты могут долететь до Нижнего Новгорода

Американские крылатые ракеты Tomahawk, стоящие на вооружении стран НАТО, могли бы долететь до городов России в случае их использования Вооруженными силами Украины. Об этом в беседе с российскими СМИ заявил руководитель Бюро военно-политического анализа, российский военный аналитик Александр Михайлов.

Он подчеркнул, что дальнобойных ракет, способных преодолевать расстояния от границ Украины до Москвы или Санкт-Петербурга, на вооружении Киева в настоящее время нет. «У них есть «Точка-У», которая бьет больше, чем на 100 километров, но это не то расстояние. Однако существуют ракеты типа «Томагавк». Они могут долететь если не до Екатеринбурга, то до Нижнего Новгорода с украинской границы», — предполагает Михайлов.

Российский эксперт считает, что в случае удара по России Запад ждет незамедлительный ответ. По словам Михайлова, как только первый «Томагавк» взлетит с украинской территории, гибридный конфликт НАТО превратится в реальный. Это будет та красная линия, после которой последуют удары, предположительно, стратегическими вооружениями по территории НАТО, вероятно, в Восточной Европе.

При этом он считает, что несмотря на поддержку Украины, Вашингтон не решится на запуск «Томагавков» из-за серьёзности этого оружия.