Леонид Швец, автор haqqin.az 02:38

Как и ожидалось накануне, Соединенные Штаты заявили о своем вкладе в танковую программу Украины. 31 танк «Абрамс» и восемь ремонтно-эвакуационных машин для обслуживания танков будут предоставлены ВСУ. Программа подготовки украинских специалистов начинается немедленно. В этой самой по себе чрезвычайно важной новости особенно было важно то, как решено было ее донести. С соответствующим заявлением выступил сам президент Байден. Причиной тому было, конечно, не желание главы Белого дома сыграть роль гонца, принесшим благую весть, для этого существуют люди и пониже рангом. Джо Байден говорил с позиции лидера западной коалиции, поддержавшей Украину.

Именно в качестве такого лидера ему важно было засвидетельствовать, что между участниками коалиции, как отдельными странами, так и Америкой и ее европейскими союзниками, нет никаких серьезных разногласий. Такие сомнения могли закрасться по тому, как непросто решался «танковый вопрос». Но как раз продемонстрированная способность полутора десятка стран, обладающих соответствующей техникой, договориться между собой доказывает прочность союзнических связей и последовательную готовность Запада быть с Украиной до конца. И имеется в виду вовсе не конец Украины. Байдену было важно сказать лично и на весь свет: «Путин ожидал, что решимость Европы и Соединенных Штатов ослабнет. Он ожидал, что наша поддержка Украины со временем даст трещины. Он ошибался. Он ошибался, - повторил Байден. – Он ошибался с самого начала, и он продолжает ошибаться». В чисто военном отношении грядущие поставки танков пока не представляют большой силы: речь идет о паре батальонов «Леопардов» и одном – «Абрамсов». На подходе также рота британских «Челленджеров».