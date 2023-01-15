Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:34

«США и страны Европы столкнутся с резким замедлением роста своих экономик», - отмечают эксперты департамента ООН по экономическим и социальным вопросам в опубликованном накануне докладе «Экономическая ситуация в мире и прогнозы ее развития в 2023 году» По прогнозам ООН, рост экономики США составит в наступившем году 0,4 процента, в Евросоюзе - 0,2, а ВВП Великобритании упадет на 0,8 процента. Причина, как отмечают авторы, заключается в том, что тенденция к экономическому росту в США, ЕС и других развитых странах замедлилась, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на экономику остального мира.

Даже в неудачном для мира 2022 году рост ВВП США составил 1,8 процента. Так что, ожидающийся спад этого показателя в 4,5 раза возможен, как следствие снижения потребления из-за роста процентных ставок, сокращения реальных доходов и значительного падения общего экономического потенциала домохозяйств. Кроме того, рост ставок на ипотеку, а также стоимость строительства продолжат негативно влиять на рынок жилья, из-за чего будут снижаться долгосрочные инвестиции в жилую недвижимость. По мнению авторов доклада, даже им было трудно комментировать критическое падение экономики Великобритании, которая должна принимать самые радикальные меры, чтобы избежать кризиса. В столь же пессимистических тонах экономисты ООН оценивают назревающую ситуацию в странах ЕС, где экономический рост составит всего 0,2%, что значительно ниже показателей 2022 году, который, по оценкам самой же ООН, составил 3,3 процента. А поскольку страны Евросоюза продолжат усилия по снижению своей зависимости от поставок российских энергоресурсов, то регион будет по-прежнему уязвим к нарушениям цепочек поставок энергии и, не исключено, столкнется с дефицитом газа.

В целом же снижение роста в ЕС объясняется тем, что потенциал, сформированный снятием санитарных ограничений после завершения пандемии коронавируса, полностью исчерпан. Казалось бы, если ООН предрекает столь мрачные прогнозы экономикам США, Великобритании и ЕС, то Азербайджану уж точно пора готовиться к большим проблемам. Но выясняется, что эксперты ООН считают иначе, прогнозируя рост ВВП Азербайджана в наступившем году на уровне 3 процентов. Причем такой же темп сохранится и в 2024 году. Правда, общая тенденция снижения темпов роста коснется и нашей страны (напомним, что в 2022 году ООН оценил их на уровне 5 процентов). Зато прогнозируется, что снизятся темпы среднегодовой инфляции, которые составят в 2023 году 8,1, а в 2024-м - 5,3 процента. Здесь уместно уточнить, что по прогнозам Кабинета министров Азербайджана приведенные показатели выглядят несколько лучше, но общая тенденция сохраняется.