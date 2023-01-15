В воздушном пространстве Киева сбиты около 15 российских беспилотников

В воздушном пространстве Киева этой ночью сбиты около 15 ударных беспилотников россиян, сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram. В частности, ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению.

«Рашисты атаковали столицу несколькими десятками барражирующих боеприпасов Shahed. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу!» - подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Он добавил, что согласно оперативной информации, в течение дня высока вероятность следующих воздушных атак.

«Поэтому не теряем бдительность. При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!» - призвал Попко.