Против представителей армянской общины Екатеринбурга возбудили дело

Как сообщил Telegram-канал «Вечерние ведомости», дело на Назаряна поступило в Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня. Полиция обвиняет его в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП). Дата заседания пока не назначена.

В Екатеринбурге возбудили дело в отношении главы местной армянской общины Масиса Назаряна после организации акции в поддержку сепаратистского образования на территории Азербайджана.

Помимо Назаряна, дело по той же административной статье возбуждено на Элен Киракосян, ее также обвиняют в организации несанкционированного митинга.

Отмечается, что на видеозаписи акции, которая была выложена в соцсетях, видно, как Назарян и Киракосян стоят возле флага «Ани-Армении» и транспаранта «Арцах, мы с тобой».

Назарян с января 2003 года является председателем правления общественной организации «Армянская община «Ани-Армения» по Свердловской области».