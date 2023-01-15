Маск пытается расплатиться с долгами

По их сведениям, в декабре представители Маска провели переговоры с инвесторами, пояснив, что полученные средства помогут главе Twitter выплатить самые дорогие кредиты. Как поясняет издание, общая сумма кредита, который Маск взял для приобретения компании, достигает $13 млрд, но именно необеспеченные займы в $3 млрд предполагается погасить в первую очередь в случае успешного привлечения новых средств. Помощники Маска надеялись решить вопрос к концу прошлого года, добавляет The Wall Street Journal.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Маск ранее сравнил компанию с терпящим крушение самолетом, «несущимся на высокой скорости к земле с горящими двигателями и неработающей приборной панелью».

27 октября бизнесмен закрыл сделку на $44 млрд по приобретению Twitter. Сразу после покупки он уволил ряд членов руководства компании, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала.

Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил Совет директоров и стал единоличным руководителем компании.