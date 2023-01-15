Суд отклонил жалобу экс-министра внутренних дел Нахчывана

В Верховном суде было рассмотрено обращение по поводу срока восстановления кассационной жалобы экс-министра внутренних дел Нахчывана Ахмеда Ахмедова.

Как сообщает haqqin.az, решение было оглашено на заседании под председательством судьи Алескера Новрузова. На основании решения ходатайство о продлении процессуального срока было отклонено как необоснованное.

Экс-министр внутренних дел НАР Ахмед Ахмедов в 2021 году решением военного суда Нахчыванской АР был признан виновным в особо крупном хищении, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток, превышении должностных полномочий и приговорен к 11 годам лишения свободы. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

В ноябре прошлого года из-за ухудшения состояния здоровья Ахмедова поместили в Нахчыванский лечебно-диагностический центр.