На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины.
Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.
Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 08:37. Сначала сирены зазвучали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Позже воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Одесской, Полтавской и Сумской областях.
В 08:45 сирены прозвучали в Киеве, затем в столичном регионе, а также Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
К 10:13 зона воздушной тревоги охватила всю территорию страны.