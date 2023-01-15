Запад обсуждает возможность передачи Киеву истребителей Politico
Страны Запада ведут внутренние обсуждения о возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта.
Как пишет издание Politico, журналисты которого поговорили с рядом западных дипломатов и представителей военных кругов, за эту идею выступает Украина и страны Балтии.
«Истребители стали бы следующим логичным шагом», - сказал изданию дипломат из Северной Европы.
Вашингтон, в свою очередь, заявил Киеву, что «на данный момент» о передаче истребителей не может идти речи, пишет Politico со ссылкой на указанного дипломата.
Другой источник в дипломатических кругах рассказал изданию, что передачу истребителей «сегодня совершенно невозможно представить», но соответствующее обсуждение может начаться «через две-три недели».