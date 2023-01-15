Страны Запада ведут внутренние обсуждения о возможности передачи Украине истребителей, однако многие опасаются, что решение об этом может привести к эскалации конфликта.

Как пишет издание Politico, журналисты которого поговорили с рядом западных дипломатов и представителей военных кругов, за эту идею выступает Украина и страны Балтии.

«Истребители стали бы следующим логичным шагом», - сказал изданию дипломат из Северной Европы.