«Банк Республика», один из ведущих банков страны, поддерживающих реальный сектор в Азербайджане, благодаря своей успешной работе продолжает привлекать финансовые ресурсы от крупных международных институтов.

На этот раз банк подписал кредитное соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (IFC) на сумму 40 миллионов долларов США с целью поддержки малого бизнеса и женского предпринимательства в Азербайджане. Следует отметить, что это одно из крупнейших кредитных соглашений, заключенных между международными финансовыми организациями и азербайджанскими банками за последние годы.

Проект поддерживается Инициативой IFC по финансированию женщин-предпринимателей и Программой расширения возможностей женщин-предпринимателей. Основной целью проекта является расширение банковского кредитования микро, малых и средних предприятий (ММСП), в том числе женщин-предпринимателей, путем стимулирования экономической активности в постпандемический период.

«Финансирование реального сектора, особенно микро, малых и средних предприятий, является основной целью в стратегии деятельности нашего банка. В этой связи мы уделяем особое внимание развитию этого направления. Мы также уверены, что поддержка со стороны IFC, как одного из ведущих мировых финансовых институтов, внесет позитивный вклад в успешное достижение целей, поставленных перед Банком Республика», - отметил председатель правления «Банк Республика» Тариэль Исмаилов.

«В глобальном масштабе пандемия оказала более серьезное влияние на малый бизнес, особенно на женщин-предпринимателей. Азербайджан — не исключение. Пакет финансирования IFC поможет Банку Республика поддержать эти важные сферы бизнеса, в том числе способствуя повышению устойчивости финансового сектора и активизации усилий по оживлению экономики в период постпандемии», — отметила Рана Карадшех, региональный директор IFC по Европе.

Средства, выделяемые IFC, соответствуют стратегии Группы Всемирного банка для Азербайджана, направленной на повышение финансовой доступности для ММСП и конкурентоспособности экономики. Это также соответствует целям стратегии «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития» по ускорению экономического роста и содействию в создании рабочих мест путем поддержки малого бизнеса.

Азербайджан является членом Международной Финансовой Корпорации с 1995 года. За этот период IFC инвестировала около 500 миллионов долларов США (включая 73 миллиона долларов, привлеченных от других кредиторов) в ряд секторов экономики Азербайджана, таких как финансовые услуги, инфраструктура и промышленность. Кроме того, IFC поддержала торговый оборот в размере около 100 миллионов долларов в рамках программы торгового финансирования и выделила 250 миллионов долларов на строительство трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан. IFC также реализовала различные проекты консультационных услуг для поддержки развития частного сектора.

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в состав Группы Всемирного банка, является крупнейшим глобальным учреждением содействия развитию, специализирующимся на работе с частным сектором в развивающихся странах. Мы работаем более чем в 100 странах, используя свой капитал, экспертные знания и влияние для создания рынков и возможностей в развивающихся странах. В 2022 финансовом году IFC осуществила рекордный объем инвестиций в размере 32,8 млрд долларов США в частные компании и финансовые учреждения в развивающихся странах, используя потенциал частного сектора в целях искоренения крайней бедности и ускоренного повышения общего благосостояния по мере того, как экономики преодолевают последствия осложняющих друг друга глобальных кризисов. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт: www.ifc.org.