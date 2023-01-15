Экс-офицер военной разведки Британии в интервью haqqin.az: «После танков Украине поставят и военную авиацию»
Танки, переданные Киеву блоком НАТО, дадут Украине военно-техническое и, соответственно, стратегическое преимущество над российской армией, что является главным условием для освобождения захваченных РФ украинских территорий.
Об этом в беседе с haqqin.az сказал Фрэнк Ледвидж, старший преподаватель военной стратегии и права Портсмутского университета Великобритании, бывший офицер британской военной разведки, служивший на Балканах, в Ираке и Афганистане, автор бестселлера «Проигрыш малых войн» и экс-советник британских миссий в Афганистане и Ливии.
Напомним, что правительство Германии приняло решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Ранее Лондон объявил о планах предоставить Киеву танки Challenger 2, ожидаются также поставки американских танков M1 Abrams, а также тяжелого оружия ряда других стран НАТО.
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Говоря о роли танков в войне в Украине, Фрэнк Ледвидж сказал, что западные «Леопарды», «Абрамсы», «Челленджеры», «Леклерки» и другие гораздо мощнее танков советской разработки, которыми до сих пор воюют российская и украинская армии.
«У западных таков лучше броня, пушки и прицельная системы, - считает британский эксперт. - Однако для их эффективного применения ВСУ предстоит провести трудоемкую подготовительную работу. Во-первых, потребуется несколько месяцев для обучения украинских военных, во-вторых, время для их доставки и развертывания, а в-третьих, нужно время для того, что обучить солдат не только управлять танками, но и использовать их в так называемой «общевойсковой войне», то есть, в координации с артиллерией и пехотой».
По его мнению, ключевым элементом в решении о передачи Киеву танков НАТО является демонстрация поэтапного повышение качества военной помощи Украине, ставшее своеобразным сигналом о переходе украинских вооруженных сил на оружие стандартов НАТО.
“Это включает в себя почти столь же важную замену имеющихся на вооружении ВСУ советских БМП на американские Bradley и немецкие Marder, - говорит эксперт, - а также менее известные широкой публике поставки артиллерийских систем из Великобритании, Франции и Швеции».
Ледвидж считает, что следующим ключевым вопросом будут поставки Украине боевых самолетов НАТО.
“Я думаю, скоро мы увидим нарастание давления в пользу переброски Киеву самолетов НАТО или Швеции, - сказал он. - Новое оружие значительно расширяет возможности Украины отвоевать у России оккупированные земли. Танки предназначены для того, что занимать территории. Их конкурентное преимущество заключается в возможности атаковать позиции и сокрушать оборону российской армии. Как только танки это сделают, украинская пехота укрепиться в отвоеванных землях. С этой точки зрения западные танки в арсенале ВСУ – это чрезвычайно важный фактор обеспечения стратегического преимущества над армией РФ. Как только в Донбассе и в других зонах боев будут развернуты немецкие Leopard-2, британские Challenger-2, американские Abrams и другое оружие, это даст особое преимущество украинцам перед российской армией. Однако их эффективное использование будет зависеть от обучения украинцев, которое займет несколько месяцев».
Экс-офицер британской военной разведки считает, что у россиян сейчас нет возможности начать наступление – уж слишком много сил ушло на взятие Соледара. По его мнению, подкрепление, которое необходимо российской армии для наступления на Донбассе или в Запорожье, может появиться не раньше, чем через несколько недель.
Ледвидж не сомневается, что Иран и Северная Корея могут помочь Путину с решением проблемы нехватки артиллерийских боеприпасов, хотя и уверен, что эта помощь ни коим образом не является решающей.
“В случае с Ираном, думаю, их поставки ракет, причем не только обычных, но и баллистических, создадут для ПВО Украины некоторые проблемы, - сказал он. – Но тут важно иметь в виду, что ни одна система вооружений не является решающей».
Говоря о потерях России, Ледвидж считает наиболее достоверными данные США, в соответствии с которыми Россия потеряла убитыми и ранеными 180.000 человек.
“В военном деле соотношение, обычно, составляет один убитый к трем или более раненым, - говорит британский эксперт. - Я думаю, это достоверные цифры. Не будем забывать, что и Украина понесла тяжелые потери, которые по американским же данным составляют 100.000 убитыми и ранеными».
Ледвидж считает самообманом надежды Путина на то, что при затяжной войне у Запада и, соответственно, у Украины закончится оружие, а у России, которая перевела оборонную промышленность на режим военного времени, арсеналы не истощатся.
“У Запада есть все производственные мощности для удовлетворения потребностей Украины в боеприпасах, поскольку в ближайшие несколько месяцев и лет она полностью перейдет на вооружение НАТО, - утверждает эксперт. - Вопрос в том, проявят ли западные лидеры политическую волю, чтобы раскрыть для ВСУ весь военный потенциал Запада. Что же касается России, то мы видим, как она ограничивает затраты на артиллерийские боеприпасы, чтобы обеспечить боеспособность армии, когда начнется наступление. Российская армия в три раза сократила интенсивность артиллерийского огня. Им также явно не хватает высокоточных ракет, а потому они могут атаковать гражданскую инфраструктуру Украины только раз в несколько недель. Согласен с тем, что и на Западе, особенно, в США, высказывают опасения относительно того, что военная помощь Украине может негативно сказаться на возможностях американской армии вести длительную, позиционную войну, особенно, против Китая. Но эти опасения больше связаны с запасами высокоточного оружия, нежели с обычной артиллерией и прочим оружием».
По прогнозам эксперта, вероятнее всего, в феврале или начале марта следует ожидать российское наступление в Донецкой области.
“Украина окажет ожесточенное сопротивление, возможно, уступит часть территорий, при этом российские войска понесут колоссальные потери, - считает Фрэнк Ледвидж. - Не думаю, что к этому времени Киев успеет развернуть западные танки в зоне боевых действий. Однако весной начнется наступление украинской армии, скорее всего, в направлении южного побережья страны. Прогнозировать в данный момент его результат очень сложно».