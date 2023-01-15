Экс-офицер военной разведки Британии в интервью haqqin.az: «После танков Украине поставят и военную авиацию»

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 10:48

Танки, переданные Киеву блоком НАТО, дадут Украине военно-техническое и, соответственно, стратегическое преимущество над российской армией, что является главным условием для освобождения захваченных РФ украинских территорий. Об этом в беседе с haqqin.az сказал Фрэнк Ледвидж, старший преподаватель военной стратегии и права Портсмутского университета Великобритании, бывший офицер британской военной разведки, служивший на Балканах, в Ираке и Афганистане, автор бестселлера «Проигрыш малых войн» и экс-советник британских миссий в Афганистане и Ливии. Напомним, что правительство Германии приняло решение о поставках ВСУ танков Leopard 2. Ранее Лондон объявил о планах предоставить Киеву танки Challenger 2, ожидаются также поставки американских танков M1 Abrams, а также тяжелого оружия ряда других стран НАТО. Глава МИД Украины Андрей Мельник признал решение Германии поставить боевые танки Leopard-2 историческим.

Говоря о роли танков в войне в Украине, Фрэнк Ледвидж сказал, что западные «Леопарды», «Абрамсы», «Челленджеры», «Леклерки» и другие гораздо мощнее танков советской разработки, которыми до сих пор воюют российская и украинская армии. «У западных таков лучше броня, пушки и прицельная системы, - считает британский эксперт. - Однако для их эффективного применения ВСУ предстоит провести трудоемкую подготовительную работу. Во-первых, потребуется несколько месяцев для обучения украинских военных, во-вторых, время для их доставки и развертывания, а в-третьих, нужно время для того, что обучить солдат не только управлять танками, но и использовать их в так называемой «общевойсковой войне», то есть, в координации с артиллерией и пехотой». По его мнению, ключевым элементом в решении о передачи Киеву танков НАТО является демонстрация поэтапного повышение качества военной помощи Украине, ставшее своеобразным сигналом о переходе украинских вооруженных сил на оружие стандартов НАТО. “Это включает в себя почти столь же важную замену имеющихся на вооружении ВСУ советских БМП на американские Bradley и немецкие Marder, - говорит эксперт, - а также менее известные широкой публике поставки артиллерийских систем из Великобритании, Франции и Швеции». Ледвидж считает, что следующим ключевым вопросом будут поставки Украине боевых самолетов НАТО.

“Я думаю, скоро мы увидим нарастание давления в пользу переброски Киеву самолетов НАТО или Швеции, - сказал он. - Новое оружие значительно расширяет возможности Украины отвоевать у России оккупированные земли. Танки предназначены для того, что занимать территории. Их конкурентное преимущество заключается в возможности атаковать позиции и сокрушать оборону российской армии. Как только танки это сделают, украинская пехота укрепиться в отвоеванных землях. С этой точки зрения западные танки в арсенале ВСУ – это чрезвычайно важный фактор обеспечения стратегического преимущества над армией РФ. Как только в Донбассе и в других зонах боев будут развернуты немецкие Leopard-2, британские Challenger-2, американские Abrams и другое оружие, это даст особое преимущество украинцам перед российской армией. Однако их эффективное использование будет зависеть от обучения украинцев, которое займет несколько месяцев». Экс-офицер британской военной разведки считает, что у россиян сейчас нет возможности начать наступление – уж слишком много сил ушло на взятие Соледара. По его мнению, подкрепление, которое необходимо российской армии для наступления на Донбассе или в Запорожье, может появиться не раньше, чем через несколько недель. Ледвидж не сомневается, что Иран и Северная Корея могут помочь Путину с решением проблемы нехватки артиллерийских боеприпасов, хотя и уверен, что эта помощь ни коим образом не является решающей. “В случае с Ираном, думаю, их поставки ракет, причем не только обычных, но и баллистических, создадут для ПВО Украины некоторые проблемы, - сказал он. – Но тут важно иметь в виду, что ни одна система вооружений не является решающей». Говоря о потерях России, Ледвидж считает наиболее достоверными данные США, в соответствии с которыми Россия потеряла убитыми и ранеными 180.000 человек.