Пригожин: Плевал я на санкции

«Я считаю любые санкции и ограничения против меня, ЧВК «Вагнер», а также любых юридических и физических лиц Российской Федерации абсолютно незаконными. Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции», - говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в его Telegram-канале.

Евгений Пригожин прокомментировал введение Западом санкций в отношении возглавляемой им ЧВК «Вагнер».

По его словам, «при современном развитии информационных технологий, с помощью которых можно беспрепятственно осуществлять любые коммуникации, это ни на что не влияет».

«Поэтому пусть англичане сами боятся своих санкций», - заявил он.

20 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Минфин США признает ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией и на следующей неделе введет против нее дополнительные санкции.

Объявление ЧВК транснациональной преступной организацией предусматривает замораживание любых ее активов в США и запрет для американцев предоставлять этой группе средства, товары или услуги.