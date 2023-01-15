Медведчук раскрыл детали своей экстрадиции в Россию

Экс-глава украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, лишенный гражданства Украины, рассказал о деталях своей экстрадиции в Россию.

Медведчук рассказал о ходе своего обмена, состоявшегося в ночь на 22 сентября прошлого года: «Я узнал об обмене примерно через день. 21 сентября меня сначала доставили самолетом в Польшу, где я оставался в самолете 12-14 часов. Когда я вылетел из Польши в Анкару, то понял, что обмен состоится. После приземления в Анкаре я увидел российский самолет, и удостоверился, что обмен состоится».

Медведчук обвиняется в государственной измене и в пособничестве террористическим организациям.