Канада уважает территориальную целостность Азербайджана, заявил парламентский секретарь министра иностранных дел Канады Роб Олифант на обсуждениях о ситуации на дороге Ханкенди - Лачин в комитете парламента страны.

«Мы хотим четко заявить, что Канада поддерживает все резолюции ООН по Карабаху... Канада уважает территориальную целостность Азербайджана в пределах его международно признанных границ и его суверенитет», - сказал Роб Олифант.

Он также добавил, что Канада поддерживает диалог между Азербайджаном и Арменией, направленный на достижение конструктивного результата и мира.