Народный депутат Украины, сопредседатель группы межпарламентских связей с Азербайджаном Владимир Крейденко присоединился к инициативе азербайджанских активистов и проверил, действительно ли у Карабаха есть проблемы с поставкой питания, рассказывает украинский «Прямой канал».

Обзвонив местные сервисы по доставке еды, он убедился, что карабахские рестораны готовы доставить любую позицию из широкого ассортимента меню. Так, он организовал заказ еды в ресторанах Ханкенди, чтобы продемонстрировать, что никакого голода там и близко нет.