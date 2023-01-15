Армянскую ложь о «голодающем» Карабахе разоблачили на украинском ТВ ВИДЕО
Народный депутат Украины, сопредседатель группы межпарламентских связей с Азербайджаном Владимир Крейденко присоединился к инициативе азербайджанских активистов и проверил, действительно ли у Карабаха есть проблемы с поставкой питания, рассказывает украинский «Прямой канал».
Обзвонив местные сервисы по доставке еды, он убедился, что карабахские рестораны готовы доставить любую позицию из широкого ассортимента меню. Так, он организовал заказ еды в ресторанах Ханкенди, чтобы продемонстрировать, что никакого голода там и близко нет.
«Мы можем видеть социальный эксперимент, сейчас он распространяется в YouTube, где активисты заказывают еду, и им все удается, нет никакой гуманитарной катастрофы», - отмечает депутат.
Неправдива и информация о том, что в регионе начали вводить ограничения в работе заведений общественного питания в связи с якобы недостатком продовольствия и экономией энергии. На видео из расследования, о котором упоминает Крейденко, видно, что местные заведения общепита в Ханкенди предлагают широкий ассортимент блюд на любой вкус и работают без ограничений во времени и количестве посетителей.