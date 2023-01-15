Чавушоглу обвиняет Помпео

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил с обвинением, что бывший госсекретарь США Майк Помпео 15 июля 2016 года опубликовал запись на своей странице в Twitter в поддержку путчистов во время попытки переворота в Турции.

«Экс-госсекретарь США в ночь попытки переворота в Турции опубликовал твит, который потом удалил. Эта публикация была в поддержку действий террористов», - подчеркнул он на пресс-конференции в Анкаре.

Кроме того, глава турецкого МИД раскритиковал утверждения Помпео о Турции, опубликованные в его мемуарах. «Эти утверждения не отражают действительности и являются проявлением двойных стандартов», - отметил Чавушоглу.

Помпео занимал должность госсекретаря США с апреля 2018 года по январь 2021 года при администрации экс-президента США Дональда Трампа. В своей книге он рассказал о том, как он пытался выломать дверь комнаты во дворце президента Реджепа Тайипа Эрдогана, где вели переговоры президент и бывший вице-президент США Майк Пенс. Помпео отмечает, что опасался агрессии со стороны охраны президента Турции в ответ на свою выходку, но ему так никто и не помешал. Выломать дверь госсекретарь так и не смог, ее открыла служба безопасности президента Турции. В результате Помпео вошел внутрь и принял участие в переговорах между Эрдоганом и Пенсом.