Автомобиль секретаря Совбеза Армении попал в ДТП
Служебная машина секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна сегодня попала в ДТП, сообщают армянские СМИ.
На пересечении центральных улиц Еревана столкнулись служебный автомобиль Григоряна Toyota Land Cruiser и Range Rover. Оба водителя прошли алкотестер, который не выявил признаков алкогольного опьянения.
Стороны обвиняют друг друга в нарушении правила дорожного движения, приведшего к ДТП. По факту проводится расследование и собираются документы.
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