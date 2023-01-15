Автомобиль секретаря Совбеза Армении попал в ДТП

Служебная машина секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна сегодня попала в ДТП, сообщают армянские СМИ.

На пересечении центральных улиц Еревана столкнулись служебный автомобиль Григоряна Toyota Land Cruiser и Range Rover. Оба водителя прошли алкотестер, который не выявил признаков алкогольного опьянения.

Стороны обвиняют друг друга в нарушении правила дорожного движения, приведшего к ДТП. По факту проводится расследование и собираются документы.