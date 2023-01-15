Сербия может присоединиться к санкциям против России, если сочтет это нужным для своих интересов, заявил в интервью EurActiv глава МИД страны Ивица Дачич.

С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, Сербия не вводила санкций, потому что считала, что «это не в ее интересах», сказал Дачич.

Тем не менее, подчеркнул министр, Сербия «осуждает нарушение территориальной целостности Украины» и голосовала соответствующим образом во всех международных организациях. Белград также считает для себя «приоритетом» вступление в ЕС, сказал Дачич. А это требует присоединения к общеевропейской политике, в том числе и в вопросах санкций.

По словам Дачича, такой шаг не исключен в случае изменения ситуации, в том числе в части экономики. «Если изменится то, что детерминирует интересы Сербии, тогда наше решение будет скорректировано. Мы в каждый момент оцениваем, что будет наилучшим для нашей экономики, для нашего положения в мире, для граждан Сербии», - пояснил министр.