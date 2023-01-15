Зеленский о том, когда могут начаться переговоры с Россией
Россия пока не желает мирных переговоров, а продолжает вести войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.
«Они не хотят переговоров, и так было до вторжения. Президент Путин так решил. Я убежден, что Украина для него - это только первый шаг», - сказал глава украинского государства.
Он убежден, что Владимир Путин ведет «великую войну».
В то же время Зеленский напомнил, что Украина сможет начать переговоры с РФ только после выведения войск.
«Мы надеемся, что, как только Россия выведет свои войска обратно на свою территорию, они признают свои большие ошибки и в Российской Федерации будет новое правительство. Мы соседи. Только тогда мы будем разрешать эту ситуацию. Тогда, наверное, возможны переговоры», - заявил Зеленский.