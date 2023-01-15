Зеленский о том, когда могут начаться переговоры с Россией

Россия пока не желает мирных переговоров, а продолжает вести войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Они не хотят переговоров, и так было до вторжения. Президент Путин так решил. Я убежден, что Украина для него - это только первый шаг», - сказал глава украинского государства.