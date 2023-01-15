Стрелков прогнозирует тяжелую ситуацию для россиян

Бывший офицер ФСБ, экс-лидер сепаратистов Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) прокомментировал для российских СМИ решение Вашингтона отправить Киеву 31 танк M1 Abrams.

«К сожалению, вражеская бронетехника, особенно учитывая, что ее наверняка передадут в самом лучшем состоянии, по многим параметрам превосходит ту технику, которая имеется сейчас у нас в войсках», — считает Стрелков.

По мнению бывшего офицера ФСБ, если украинцы «получат возможность содержать такого рода группировку постоянно, то, пожалуй, они смогут создать фактически целую танковую армию. И нашим войскам будет воевать с ними чрезвычайно тяжело, особенно учитывая, что у нас на фронт из резерва пошли уже Т-62, которые давным-давно были сняты с вооружения не только в Российской Федерации, но даже в СССР».