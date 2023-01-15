Отныне российские чиновники будут воровать легально наша корреспонденция
Государственная Дума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон, который позволит депутатам и сенаторам засекретить данные из своих деклараций о доходах и имуществе. Ожидается, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято и в отношении чиновников администрации президента и правительства.
Достаточно было одной Украины – и с российских чиновников стала сползать тонкая шкурка цивилизованности. Так называемое «правовое государство», вслед за другими институтами вроде армии, ожидаемо оказалось фикцией. И теперь даже декоративные его элементы, вроде борьбы с коррупцией, признаны ненужными и железной метлой выметаются из общественного поля.
Декларации парламентариями и высшими чиновниками подаваться будут – но что в них – для общественности тайна за семью печатями. Еще жестче обстоит дело на региональных и муниципальных уровнях: там депутатам, если они совмещают свой мандат с другой работой, можно вообще не подавать декларацию о доходах.
Кстати, именно о них речь и шла в первом варианте законопроекта. Но эта идея оказалась настолько захватывающей - типа «А что, так тоже можно?» - что российские парламентарии и сенаторы тут же потребовали распространить такую норму и на них. А следом на этот «праздник жизни» поспешили и чиновники. И не приходится сомневаться, что аналогичных льгот потребуют для себя армейские и полицейские генералы, судьи и прокуроры. Словом, все, кому должность позволяет иметь второй доход, в разы превышающий официальные оклады.
Все они сейчас аплодируют Кремлю стоя. Ведь только усредненный депутат российской Государственной Думы в 2021 году имел доход в 110 (прописью – сто десять) раз больше, чем среднестатистический россиянин. Трудно даже и представить, в каких цифрах выражается этот разрыв, когда речь заходит о чиновнике, имеющем право подписи или решающего голоса при согласовании тех или иных вопросов – вроде выдачи лицензий или разрешений. Даже на уровне крупных российских городов, не говоря уже о Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Официальные комментарии этого решения откровенно фееричны. Настолько, что трудно понять – то ли комментаторы действительно настолько глупы, то ли они попросту глумятся над собственным народом.
«Для чего нужно знать кому-то, сколько у конкретного сенатора или депутата квартир, какие у него квартиры, есть ли они у него. Для чего это нужно знать? Чтобы ограбить его?» - заявил Сергей Цеков, сенатор от Крыма.
Борьбой с враждебной деятельностью Запада объявил принятие закона член конституционного комитета Совета федерации Александр Башкин: «Эти данные попадают в руки тех, кто реально занимает враждебную позицию [в отношении России], вводит санкции, объявляет [парламентариев] в розыск».
И уж совсем зарапортовался Павел Крашенинников, председатель комиссии по государственному строительству и законодательству нижней палаты российского парламента: «У нас из-за этих деклараций бизнесмены и даже общественники перестали избираться в представительные органы. Хотя, казалось бы, они были бы очень востребованы и могли бы принести большую помощь. Им - бизнесменам и общественникам - не нравилось, что надо возиться с оформлением и подачей этих самых деклараций. Проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать - лень».
В реальности же можно обойтись и без всего этого словоблудия, поскольку смысл принятого закона предельно прост. Депутаты и чиновники в России отныне могут воровать сколько хотят, лишь бы были безукоризненно лояльны Кремлю и лично первому лицу, полностью поддерживая украинскую авантюру. Отныне, кто в России коррупционер, а кто «крепкий патриот-хозяйственник» будет решаться не на юридическом, а на политическом уровне.
Само понятие коррупции в России теперь отменено. И это очередное ее «достижение». Традиционно с отрицательным знаком.