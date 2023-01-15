Юлия Медведева, специально для haqqin.az 13:07

Государственная Дума РФ приняла в окончательном третьем чтении закон, который позволит депутатам и сенаторам засекретить данные из своих деклараций о доходах и имуществе. Ожидается, что в ближайшее время аналогичное решение будет принято и в отношении чиновников администрации президента и правительства. Достаточно было одной Украины – и с российских чиновников стала сползать тонкая шкурка цивилизованности. Так называемое «правовое государство», вслед за другими институтами вроде армии, ожидаемо оказалось фикцией. И теперь даже декоративные его элементы, вроде борьбы с коррупцией, признаны ненужными и железной метлой выметаются из общественного поля.

Декларации парламентариями и высшими чиновниками подаваться будут – но что в них – для общественности тайна за семью печатями. Еще жестче обстоит дело на региональных и муниципальных уровнях: там депутатам, если они совмещают свой мандат с другой работой, можно вообще не подавать декларацию о доходах. Кстати, именно о них речь и шла в первом варианте законопроекта. Но эта идея оказалась настолько захватывающей - типа «А что, так тоже можно?» - что российские парламентарии и сенаторы тут же потребовали распространить такую норму и на них. А следом на этот «праздник жизни» поспешили и чиновники. И не приходится сомневаться, что аналогичных льгот потребуют для себя армейские и полицейские генералы, судьи и прокуроры. Словом, все, кому должность позволяет иметь второй доход, в разы превышающий официальные оклады. Все они сейчас аплодируют Кремлю стоя. Ведь только усредненный депутат российской Государственной Думы в 2021 году имел доход в 110 (прописью – сто десять) раз больше, чем среднестатистический россиянин. Трудно даже и представить, в каких цифрах выражается этот разрыв, когда речь заходит о чиновнике, имеющем право подписи или решающего голоса при согласовании тех или иных вопросов – вроде выдачи лицензий или разрешений. Даже на уровне крупных российских городов, не говоря уже о Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.