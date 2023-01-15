Президент Украины Владимир Зеленский готовился к войне и сам давно перестал быть возможным собеседником для президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя заявления Зеленского.

«Мы знаем, с какими обещаниями Зеленский избирался президентом, их совершенно нетрудно вспомнить самим и напомнить тем избирателям, которые за него голосовали в Украине. Он не решил проблему Донбасса, он не выполнил Минские договоренности, более того, как выяснилось, он не собирался их выполнять, он готовился к войне. Поэтому, скажем так, он сам давно перестал быть возможным оппонентом (для дискуссий – ред.) для президента Путина», - сказал представитель Кремля.

В интервью британскому телеканалу Sky News Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

Он также отметил, что после начала российской «специальной военной операции» Путин стал для него «никем».