В аэропорту Германии задержали российского шпиона

Гражданин Германии был арестован в аэропорту Мюнхена по подозрению в госизмене за сговор с сотрудником спецслужб с целью передачи разведданных в Россию, сообщает Reuters.

Мужчина по имени Артур Э. был арестован по прибытии в Германию из США, говорится в заявлении Генпрокуратуры Германии. По данным прокуратуры, он является соратником Карстена Л., сотрудника Службы внешней разведки Германии (BND), который был арестован в декабре 2022 года за шпионаж в пользу России.

Согласно заявлению прокурора, Артур Э. передал российской разведке информацию, которую он получил от Картена Л. Артур Э. был заключен под стражу, говорится в заявлении.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с BND и Федеральным бюро расследований США (ФБР), заявили в генпрокуратуре Германии.