Песков о вовлеченности Запада в войну в Украине
Кремль видит, что вовлеченность США и стран коллективного Запада в конфликт в Украине растет.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Из европейских столиц и из Вашингтона постоянно звучат заявления о том, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину никоим образом не означает вовлеченность этих стран или Североатлантического альянса в боевые действия, которые происходят на Украине. Мы с этим категорически не согласны. В Москве все, что делают и альянс, и упомянутые мной столицы, воспринимается как прямая вовлеченность в конфликт. Мы видим, что она растет», - сказал Песков.