В последнее время Армения выдвигает необоснованные претензии о якобы закрытии дороги Лачин-Ханкенди на территории Азербайджана, данные обвинения являются абсолютно лживыми и абсурдными, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым послом Франции в Баку Анн Буайон.

Глава государства довел до сведения посла, что по вышеупомянутой дороге обеспечивается перевозка грузов гражданского назначения и гражданских лиц по линии российских миротворцев и Международного Комитета Красного Креста, в частности подчеркнув, что с 12 декабря по этой дороге в обоих направлениях обеспечен проезд почти 1000 транспортных средств.

Алиев также указал на важность прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на азербайджанских территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, и обеспечения постоянного мониторинга этих месторождений Азербайджаном.