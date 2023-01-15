В Баку и на Апшероне вновь будет морозно

Как говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами моросящий дождь, днем и ночью туман.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 27 января.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидается моросящий дождь, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 2-3 градуса мороза, днем - 7-11 градусов тепла.

В горах ночью 9-14 градусов мороза, днем - от 0 градуса мороза до 5 градусов тепла.

В горных районах на дорогах возможен гололед.