Греция играет роль транзитной страны в доставке азербайджанского газа в другие европейские страны, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новым послом Греции в Баку Христосом Каподистриасом.

Алиев отметил наличие широких возможностей двустороннего сотрудничества между двумя странами не только в энергетической, но и в других сферах.

Каподистриас отметил наличие широких возможностей для сотрудничества, в частности, в сфере науки, образования, культуры, туризма, информационно-коммуникационных технологий и других областях.

На встрече также были затронуты вопросы сотрудничества Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО, была отмечена поддержка Грецией расширения связей Азербайджана с обоими институтами.

В ходе беседы были затронуты региональные вопросы, предоставлена информация о событиях, происходящих на дороге Лачин-Ханкенди на территории Азербайджана, заявлено, что утверждения армянской стороны о якобы закрытии дороги являются абсолютно беспочвенными.