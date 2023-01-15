Медведчук собирает «другую Украину»

В интервью Медведчук утверждает, что якобы "миллионы украинцев не согласны с действиями нынешнего президента Украины, поэтому необходимо их объединить общими идеями". Кроме того, он заявил, что очень хочет, чтобы "Зеленский понес ответственность за все то, что сделал против Украины и украинского народа". "Есть люди, которые выступают против политики Зеленского, — сказал Медведчук. — Эта другая Украина должна быть услышана. Она может быть услышана, если появится ее представительство".

"Необходимо, чтобы и в России, и в Украине, и на Западе услышали голос другой Украины, — продолжает Медведчук. — А она есть. Тот "монолит", который якобы представляется Зеленским, — это монолит, который высосан из пальца. Это монолит на штыках. Он сегодня представляет Украину и говорит, что украинский народ объединился в вопросе антироссийской истерии и пещерной русофобии. Это не так. Кроме анти-России, на территории Украины есть люди, которые сегодня боятся об этом говорить публично, но они никогда не поддерживали тот характер и то содержание отношений между Украиной и Россией, которые сложились сегодня".

По мнению Медведчука, Украина не является сегодня социальной и правовой страной, так как в стране незаконно закрываются СМИ, а также "уничтожаются те, которые высказывают иную точку зрения": "Нет по факту государства, потому что в основе государственной политики лежит политика неонацизма, которую исповедуют Зеленский и его окружение. И пока неонацизм будет господствовать, я считаю, что говорить о будущем такой страны — это не только некорректно, это неправильно".

Медведчук готов рассуждать о будущем "украинцев, которые находятся там и не согласны с политикой Зеленского" или "вынужденно выехали за пределы страны и находятся в другом месте". "Эту позицию, эту точку зрения несогласия и противостояния... надо представить... Вот задача, которую сегодня решает та команда сторонников и людей, которые готовы именно в этом направлении продолжать свою деятельность...".

Медведчук заявляет, что сегодня он представляет некое "новое общественно-политическое движение, которое должно продемонстрировать, что Зеленский, интеллигентно выражаясь, не прав". "Это движение покажет, что Украина не монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского и его преступного режима. Вот сегодня главная задача. А говорить о том, что будет делать это общественное движение, какого представителя оно изберет, — это же зависит от миллионов людей, которые находятся в России, в Украине, в Европе. Это те миллионы, которые не согласны с действиями Зеленского. Их надо сегодня выкристаллизовать, их надо объединить общими идеями, их надо объединить общим представительством".

На вопрос, долго ли, по его мнению, Зеленский "продержится на посту президента Украины", Медведчук обвинил нынешнего украинского лидера в разрушении своей страны. "Вы знаете, я хочу вам сказать, что мне судьба Зеленского неизвестна, — сказал кум Путина. — Но я должен сказать, и я очень хочу, чтобы он понес ответственность за все то, что он сделал против Украины и украинского народа. Это он разрушил страну. Это он бросил страну в поле боевых действий".

По мнению пророссийского политика, Зеленский мог избежать начала боевых действий на Украине. "Более того, я утверждаю: он обязан был это сделать, — уверен Медведчук. — Он должен был идти по пути Минских соглашений".