Напряженность между Израилем и Палестиной: есть убитые

Израильские спецподразделения пограничной полиции проводят в Дженине (город в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан) операцию по задержанию членов группировки «Палестинский исламский джихад». Израильские СМИ сообщают, что рейд израильских военных обернулся ожесточенными столкновениями с палестинцами.

В ходе операции началась перестрелка, были убиты восемь членов группирвки. Еще несколько палестинцев в больнице в тяжелом состоянии. Число жертв может возрасти. Палестинские врачи сообщают, что есть несколько раненых, к которым не могут добраться машины Красного полумесяца.

Операция израильтян началась после получения информации о планах группировки совершить теракты. Как только информация была подтверждена, силы безопасности Израиля были отправлены для проведения задержаний.Минздрав также призвал Красный Крест и другие международные организации «вмешаться и остановить израильскую агрессию».

Согласно арабским видеозаписям, ппалестинцам удалось сбить беспилотник Армии Израиля. Официального подтверждения этой информации пока нет. Источники в армии сообщают, что военные готовятся к возможному ответу ХАМАС из сектора Газа и вероятность эскалации очень велика.