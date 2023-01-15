Снижение уровня воды в Каспии. Под угрозой грузоперевозки из Баку в Актау

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 14:55

В последнее время процесс снижения уровня воды в Каспийском море ускорился настолько, что поставил под угрозу морские грузоперевозки из Баку в порты Казахстана. По информации казахстанских СМИ, на протяжении последних лет судам, заходящим в порты Актау и Курык на севере Каспия, приходится загружать трюмы ощутимо меньше нормы, в противном случае есть риск того, что они сядут на мель. Порты Актау и Атырау расположены в Срединном коридоре (или Транскаспийском транспортном коридоре), значение которого с точки зрения международных грузоперевозок возросло после военной агрессии России против Украины. Участники данного коридора с начала года проводят на разных уровнях многочисленные обсуждения вопроса об увеличении объемов грузоперевозок. Однако уровень воды в Каспии продолжает снижаться, что может создать серьезные препятствия для грузоперевозок в будущем.

Как сообщают казахстанские СМИ, уже сейчас сухогрузы и танкеры загружаются не полностью. Стремительное обмеление Каспия не только ставит под угрозу судоходные грузоперевозки, но и наносит вред морской экосистеме. На данный момент порт Актау является крупнейшим на Каспийском море транспортным узлом, находящимся на стыке таких международных транспортных коридоров, как ТРАСЕКА, «Север - Юг», INOGATE и Транскаспийский международный транспортный маршрут. Последний проходит через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее ведет в Турцию и страны Европы. Помимо морского порта Актау, в регионе действует порт Курык с железнодорожными и автомобильными причалами, одновременно обслуживающий четыре парома. Через Курык перевозятся нефтепродукты, химическая продукция, металлы, товары народного потребления и многое другое. Импорт составляют продукты питания, промышленное оборудование, стройматериалы и прочие грузы. Транзитом через порт идет различное оборудование, электроника, текстиль, продукция химической отрасли, изделия из металла. Кроме того, в северной части Каспия действует Актауский морской северный терминал (АМСТ), который также является составной частью международных транспортных коридоров. Грузы из северного терминала транспортируются преимущественно в направлении портов Ирана, России, Азербайджана. По словам председателя Ассоциации предпринимателей морского транспорта Куаныша Есетова, «проблемы в связи с падением уровня воды в Каспии, особенно в северной его части, начались у судоходных компаний еще в 2006 году. Первыми это почувствовали организации, которые были задействованы в строительстве искусственного острова и ледовых барьеров в рамках проекта «Кашаган». Тогда при доставке строительных материалов баржи не смогли пройти к месту выгрузки из-за низкого уровня воды. Им приходилось по несколько дней ждать, когда уйдет отгонная волна, чтобы не сесть на мель. Это были первые признаки того, что Каспий может обмелеть. Кроме того, в северной части моря в районе Атырау на дне есть так называемая «седловина», вроде горки на дороге. И уже в те годы суда не могли проходить через это место. Именно тогда и начались разговоры о том, что необходимо предпринимать какие-то меры. Но затем строительство искусственного острова и ледовых барьеров на Кашагане завершилось, и все успокоились».

К проблеме вернулись в 2015 году, когда выяснилось, что обмеление Каспия идет более стремительными темпами, чем можно было предположить. Если раньше уровень воды падал на 5-9 сантиметров в год, то теперь этот показатель составляет 20 сантиметров. Кроме того, в прикаспийских странах не существует компетентных научных организаций, которые могли бы спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Разумеется, есть ученые, которые периодически высказывают свое мнение, однако консолидированной точки зрения на эту проблему не существует. Именно в 2015 году перед судоходными компаниями встала проблема: что делать с существующим флотом, который, по сути, в ближайшее время может оказаться непригодным для работы в условиях низкой воды? «К слову, в те годы ряд судоходных компаний провел дноуглубительные работы на особо мелких участках моря. Но это не выход из ситуации, потому что судам придется ходить только по этим каналам, которые к тому же необходимо регулярно углублять. Встает вопрос о замене имеющихся судов на новые, которые бы ходили с осадкой до 1,5 метра. Это сейчас обсуждается многими судоходными компаниями», - говорит Есетов.